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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب : شرف عظيم مناظرة أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوات لإجراء مناظرتين مع الرئيس الحالي جو بايدن.

 تستضيف شبكة CNN  المناظرةالأولى في 27 يونيو في أتلانتا والثانية على قناة ABC في 10 سبتمبر في مكان غير معلوم.

إعلان ترامب


وفي منشور على موقع Truth Social، أعرب ترامب عن رغبته في مناظرة بايدن، الذي وصفه بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وتهديد حقيقي للديمقراطية". وأكد مشاركته في كلتا المناظرتين، شاكراً أنصاره.

وجاء في تدوينة ترامب:

"إنه لشرف عظيم لي أن أقبل مناظرة CNN ضد جو بايدن المحتال، أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وتهديد حقيقي للديمقراطية، في 27 يونيو. وبالمثل، أقبل مناظرة ABC News ضد جو بايدن المحتال في سبتمبر". 

رد بايدن


كما أكد الرئيس بايدن مشاركته في مناظرة 10 سبتمبر التي استضافتها قناة ABC. وأدلى بتصريحات فاترة بشأن وسائل النقل، مشيراً إلى أنه سيحضر طائرته الخاصة، مما يشير إلى أنه يخطط للاحتفاظ بالرئاسة لفترة أخرى.

صرح بايدن:

"لقد تلقيت وقبلت أيضًا دعوة لحضور مناظرة استضافتها شبكة ABC يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر. يقول ترامب إنه سيرتب وسائل النقل الخاصة به. وسأحضر طائرتي أيضًا. وأخطط للاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات أخرى". ".

تبشر هذه المناظرات بأن تكون لحظات محورية في الدورة الانتخابية المقبلة، حيث توفر منصة لكلا المرشحين لتقديم رؤيتهما لمستقبل الولايات المتحدة. ونظرًا للطبيعة المثيرة للجدل للقاءاتهم السابقة، فمن المتوقع أن تجتذب هذه الأحداث اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا واهتمامًا عامًا.

ستقدم المناظرات المقررة بين ترامب وبايدن للناخبين مقارنة مباشرة لسياسات المرشحين وأساليب قيادتهما. ومع ترسخ كلا الزعيمين في مواقفهما، فمن المرجح أن تكون المناقشات مكثفة وتخضع لرقابة وثيقة من قبل المراقبين الوطنيين والدوليين.

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