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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات اليوم الثاني من دورة تدريبية لخطوات تنفيذ الطرق

صدى البلد

تابع جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي ، نائب المحافظ، فعاليات اليوم الثاني من الورشة التدريبية المكثفة لخطوات تنفيذ الطرق والاختبارات المطلوبة وفقًا للجودة تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وتستهدف فريق أعمال الطرق بمجالس المدن ومديرية الطرق .


وقال اللواء جمال نور الدين إن الورشة تهدف إلى تحسين مستوى تنفيذ مشاريع الطرق في المحافظة، من خلال تدريب الفريق على تطبيق معايير الجودة الصارمة في كل مراحل المشروع . 


وأضاف أن الورشة تعكس حرص المحافظة على تطوير قدرات كوادرها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . 


من جانبه، قام الدكتور أحمد صبحي، مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة واستشاري المحافظة للطرق، بشرح خطوات التنفيذ والاختبارات اللازمة وفقًا للكود المصري، تهدف الورشة إلى تنمية قدرات الفريق من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ مشاريع الطرق بأعلى جودة ، كما تركز الورشة على تعزيز كفاءة مشرفي الطرق وفهم مستندات التعاقد، وتقديم إرشادات حول تسليم الموقع للشركة المنفذة، وتوثيق آليات التنفيذ بدقة .


وبدوره ، أوضح الدكتور عمرو البشبيشي أن اليوم الثاني من الورشة تناول شرحًا مفصلًا عن خطوات التنفيذ وفقًا للكود المصري، وتضمن ذلك تقديم إرشادات حول تجهيز اختبارات ضبط الجودة المطلوبة. كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي يشمل محاور متعددة، منها الاعتبارات الفنية وتجهيز ملف المشروع، بالإضافة إلى تطبيق عملي في معمل مديرية الطرق. يستفيد من الدورة السادة نواب رؤساء المراكز والمدن المسئولين عن عملية الرصف، ومدير أعمال العملية، ومهندس الرفع بالتوتال ستيشن، وفني العملية.

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