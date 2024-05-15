عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمـة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن، قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"قائمـة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست".

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

14 مليار دولار.. مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة تطوير "رأس الحكمة"

قرار عاجل بشأن واقعة تعذيب فتاة سودانية لأشقائها الـ5 بعين شمس

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء ينعى هشام عرفات: قدم للوطن مجهودات عديدة

بالصور .. شاهد تجهيز كراسات الإجابة بلجان الإعدادية بالقاهرة قبل الامتحانات بساعات

30 صورة ترصد استعدادات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة لاستقبال الطلاب غدا

بشير الديك يكشف سبب اختيار عادل إمام لـ"الحريف" بدلا من أحمد زكي|خاص

رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟.. البحوث الإسلامية يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-