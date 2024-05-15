وكلاء وزارة الرياضة بالنواب يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب والأندية

لم تتغير من 2015..

طالب عدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة التخطيط بتعديل البند الرابع بالموازنة الخاص بدعم الأندية ومراكز الشباب.

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم ، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية ،خلال كلمته في الاجتماع إن المبالغ المالية المدرجة بالبند الرابع بموازنة المديرية المتعلقة بدعم الأندية ومراكز الشباب تصل إلي ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ عام ٢٠١٥, رغم زيادة عدد مراكز الشباب في المحافظة الي ٤٠٠ مركز فضلا عن وجود ٥ مراكز تنمية شبابية .

وكشف وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية ، أن إجمالي الموازنة التي تقدم بها لوزارة التخطيط بلغت ١٣ مليون جنيه ووافقت علي ٨ ملايين و٥٠٠ ألف فقط .

من جانبه قال مصطفي عبد المعين وكيل وزارة التخطيط ، إن الوزارة ليس لديها مانع في توفير اعتمادات إضافية للموازنة المتعلقة بمديريات الشباب ، مطالبا وكلاء وزارة الشباب بتقديم طلبات بما يحتاجونه من دعم لاستكمال المشروعات حال عدم توافر المبالغ المالية اللازمة .