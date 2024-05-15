برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك خلال المران اليوم

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، المقرّر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة بجانب تدريبات الكرة، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على متابعة الفقرة التأهيلية والاطمئنان من معاونيه على الحالة البدنية الخاصة باللاعبين .