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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظام عبدالله السعيد لاعب وسط الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

انتظم عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص بالأمس داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، بناء على قرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل غيابه عن الفريق في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في ظل عدم قيده بالقائمة الأفريقية.

وشارك السعيد في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية والخططية مع باقي أفراد الفريق.

وفي سياق متصل واصل ناصر ماهر لاعب الفريق البرنامج التأهيلي الخاص به الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة في ظل غيابه عن المباراة  المقبلة لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.

وأدى ناصر ماهر مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، بجانب جزء خفيف بالكرة بشكل منفرد ولم يشارك في المران الجماعي.

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