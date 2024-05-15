إجراء مهم للداخلية السعودية يخص الحجاج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إطلاق خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445هـ.

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا)، وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.

ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.