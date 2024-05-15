رئيس مياه المنيا يتفقد الانتهاء من أعمال إصلاح خط محطة الصعايدة بمغاغة

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اعمال اصلاح خط طرد محطة مياه الصعايده المرشحة بمغاغة قطر "٨٠٠مم" والذي يغذي مركزي مغاغة و العدوة اليوم الاربعاء الموافق ١٥-٥-٢٠٢٤.

واكد رئيس مياه المنيا انه قد تم تلقي بلاغ من فرع مغاغة و غرفة عمليات الشركة بوجود كسر مفاجئ بخط طرد محطه مياه الصعايده المرشحة بمغاغة نتيجه اعمال بناء بالمنطقة وتم التنسيق مع الوحدة المحلية والجهات التنفيذية ( الكهرباء والغاز ) بمركز مغاغة للبدء في اعمال الاصلاح .

واوضح رئيس مياه المنيا ان الاعمال تمت بالتنسيق مع عمليات المحافظة وبمتابعة السيد اللواء الوزير اسامه القاضي محافظ المنيا وتحت اشراف قطاع التشغيل والصيانة بالشركة و فرع مغاغة؛ كما تم الدفع بعدد من سيارات الكسح و وسيارات نقل مياه نظيفة لتوزيعها علي المواطنين والمستشفيات لسد الاحتياج من الماء خلال فتره الاصلاح.

جدير بالذكر انه قد تم الانتهاء من الاعمال وفتح المياه للمواطنين .