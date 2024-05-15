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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يبحث مستجدات إنشاء مركز شباب الإستاد الجديد ببورسعيد

صدى البلد

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مستجدات إنشاء مركز شباب الاستاد الجديد ببورسعيد، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الشركة المنفذه والاستشاريين وقيادات الوزارة.

وتعرف وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء علي مقترح الرسم الهندسي لتنفيذ المشروع والأماكن المتاحه للطرح الاستثماري للمشروع، مشدداً على ضرورة التوسع في الأماكن التي تشجع علي الاستثمار داخل مركز الشباب لتوفير المزيد من المخصصات المالية لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن إنشاء مركز شباب الاستاد الجديد ببورسعيد يأتي ضمن خطط وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء مصر، مشيراً إلى أن هذا المركز سيكون صرحاً رياضياً وثقافياً هاماً يخدم شباب بورسعيد، ويساهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم في مختلف المجالات.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التزام جميع المعنيين بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع، لضمان خروجه بأفضل صورة تليق بأبناء بورسعيد، مثمناً كافة الجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الهام لأبناء بور سعيد.

وأعرب "صبحي" عن تطلعه لافتتاح مركز شباب الاستاد الجديد في أقرب وقت ممكن، لكي يستفيد منه شباب بورسعيد، ضمن حزمة المشروعات الكبري التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات التنموية الكبرى، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية.

 ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد علي متابعته المستمره وحرصه علي تذليل كافة العقبات للانتهاء من إنشاء مركز شباب الاستاد الجديد ببورسعيد في اقرب وقت.

وتقدم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة، علي الجهود التنسيقية المستمرة بين الوزارة والمحافظات كافة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي تطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية. 

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