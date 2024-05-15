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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تطالب بـ500 مليون جنيه دعما إضافيا لاعتمادات موازنتي القليوبية والدقهلية

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

طالبت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدعم إضافي 500 مليون جنيه لاعتمادات موازنتي محافظتي القليوبية والدقهلية للعام المالي الجديد 2024/2025.

ووافقت  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووافقت على زيادة الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية بمبلغ 250 مليون جنيه كاعتماد إضافي، وكذلك وافقت على اعتماد إضافي 250 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية.


جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص الإدارة المحلية (محافظة القليوبية، محافظة الدقهلية)، بحضور ممثلين عن المحافظتين ووزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

طلبات نواب المحافظين وأعضاء اللجنة بدعم المحافظتين لتمكينهما من تلبية احتياجاتهما وتنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، وبعد تضامن هيئة مكتب اللجنة وإصرارها على زيادة اعتمادات المحافظتين.

و توجه  النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي ترأس الاجتماع، بالشكر للحكومة و وزارة التخطيط على الاستجابة السريعة والموافقة على دعم المحافظتين وزيادة اعتماداتهما بمبلغ قيمته 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم الموافقة على زيادة 250 مليون جنيه لمحافظة مرة واحدة، وهو ما يؤكد الاهتمام بدعم المحافظات وتمكينها من القيام بدورها في توفير الخدمات للمواطنين.

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