المهندسين تنعى هشام عرفات

نعت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي ببالغ الحز والأسى وزير النقل السابق وعضو الجمعية العمومية للنقابة عن شعبة "مدني" المهندس هشام عرفات، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وعانى الوزير السابق صراعا مع مرض السرطان والذي تم اكتشافه مصادفة خلال توجهه للمستشفى لتلقي العلاج بعد أزمة صحية داهمته في العين.

الدكتور هشام عرفات خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم مدني عام 1985، وحاصل على الماجستير في 1991 من هندسة عين شمس ودرجة الدكتوراة بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة بروانشفيج الألمانية عام 1998 في أساسات الكباري.