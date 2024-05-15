سجن وغرامة.. عقوبات مشددة تنتظر سائقا تحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التحرش خصوصا بعد الواقعة الاخيرة بشأن تحرش سائق تطبيق إلكتروني شهير على فتاة ومحاولة اغتـ صابها.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغاً جديداً بقيام سائق تطبيق توصيل الكتروني بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها، وتم ضبط السائق، وباشرت النيابة العامة التحقيق .

عقوبة التحرش الجنـ سي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

تفاصيل الواقعة

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من فتاة ٢٤ سنة موظفة بشركة بالتجمع الخامس ومقيمة في مدينة نصر أول قررت تضررها من سائق بتطبيق توصيل، قام بالتحرش بها لفظياً دون تلامس أثناء قيادته للسيارة.

وبتاريخ اليوم الاربعاء تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط المتهم، ٢٤ سنة سائق ومقيم شارع التروللي المطرية القاهرة ، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المبلغة.