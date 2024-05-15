مصر للطيران تسيّر رحلة خاصة لنقل الأهلي إلى تونس .. صور

سيرت الناقل الوطني مصر للطيران، قبل قليل، رحلة خاصة رقم MS3950 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo، على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم النادي الاهلي، متجهة إلى مطار تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلى من خلال الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي، وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة عصر اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في العاشرة مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.