تشكيل مانشستر يونايتد ونيوكاسل في مواجهة الدوري الإنجليزي

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد في مباراة مؤجلة من الجولة 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل يونايتد مفاجأة تتعلق بغياب المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، الذي يجلس من البداية على مقاعد البدلاء.

وفضل المدرب الهولندي إيريك تين هاج الدفع برباعي في خط الوسط، يضم المغربي سفيان أمرابط رفقة العائد من الغياب، برونو فيرنانديز.



ودخل المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قائمة المباراة، لكنه يبدأ على مقاعد البدلاء رفقة كريستيان إريكسن، أنتوني وماركوس راشفورد.

تشكيلة اليونايتد تضم كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: وان بيساكا، كاسيميرو، إيفانز ودالوت

الوسط: ماينو، ماكتوميناي، فيرنانديز وأمرابط

الهجوم: ديالو وجارناتشو

فيما يبدأ الماكبايس بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دوبرافكا

الدفاع: تريبيير، كرافث بيرن وهال

الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف وأندرسون

الهجوم: جوردون، أليكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي