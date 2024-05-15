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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لجامعة السادات لاستكمال الإنشاءات والمباني

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب

طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس النواب لمشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها  ( جامعات ومستشفيات جامعية ) ، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والدعم الكامل لجامعة مدينة السادات لاستكمال الانشاءات والمبانى الخاصة بكليات الجامعة ، خاصة كليتى الطب والهندسة ، مشيراً إلى أن جامعة مدينة السادات قريبة من المنطقة الصناعية التي تضم عدد كبير من المصانع، وبذلك فإن كلية الهندسة سوف تخدم عدد كبير من المصانع في مجال الميكانيكا والكهرباء والصناعات الهندسية والمعمار المدنى وغيرها من التخصصات الأخرى التي تساعد على مزيد من فرص العمل .

كما طالب النائب أحمد أبو زيد بضرورة إنشاء مستشفى جامعى لخدمة مدينة السادات والمناطق المحيطة بها حيث تتميز بكثافة سكانية عالية بالإضافة للنمو الصناعى وآلاف العمالة التي تعمل بها، ما يستدعي وجود الخدمة والرعاية الصحية وذلك سيكون باكورة لإنشاء كلية طب بشري بالجامعة .

وفى ذات السياق طالبت الدكتورة شادن حنفي، رئيس جامعة مدينة السادات، بضرورة إنشاء مستشفي جامعي للجامعة لخدمة مدينة السادات والمناطق المحيطة بها، وكذلك زيادة بند التغذية وعلاج أعضاء هيئة التدريس وعلاج الطلاب وبند تعويضات لصرف الأحكام القضائية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

في نهاية الاجتماع، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بعقد اجتماع في اللجنة بحضور جامعة مدينة السادات وجامعة المنوفية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط للتنسيق فيما بينهم حول المشروعات المقرر تنفيذها.

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