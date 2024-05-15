"تموين الإسكندرية" تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق

وجه المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق.



وقامت إدارة تموين المنتزة، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، بشن حملة تموينية بنطاق الإدارة، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.



وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر شملت بيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر المعلن عنه، وعدم إعلان عن أسعار الخبز السياحي.



كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد 1130 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.