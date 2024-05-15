أحمد أمين يُوجّه رسالة إلى منتخب الساق الواحدة قبل أمم إفريقيا.. فيديو

حرص الفنان أحمد أمين على توجيه رسالة دعم إلى منتخب كرة القدم للساق الواحدة وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام فى الفترة من 18 إلى 27 مايو الجارى بملاعب السلام ببتروسبورت، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وأكد أحمد أمين أنه يتابع منتخب كرة القدم للساق الواحدة منذ بطولة دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت فى غانا مؤخرًا.

وقال "أمين" على هامش حضوره تدريبات منتخب الساق الواحدة إنه يتمنى أن يحصد اللاعبون اللقب الإفريقى لرفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية سواء الأفريقية أو العالمية، خاصة إذا كانت المنافسات تقام على أرض مصر.

ووجّه أمين رسالة للجماهير أيضًا بضرورة مساندة ودعم نجوم المنتخب لتحفيزهم وبذل أقصى

جهد فى البطولة خاصة أنها مؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الساق الواحدة من كل من محمد خيري رئيسًا للجهاز ، ويقود المنتخب المدرب التركى مرات بحر يعاونه جهاز فني مصرى مكون من رستم محمد مدربًا عامًا، محمد فوزي مدرباً للحراس، الدكتور أحمد عمارة مدرباً للياقة البدنية، الدكتور شهاب محمد طبيبًا للتغذية، أسامة ومحمد نبيل إداريين، وعمر أشرف مترجم

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون ، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي، اوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.



وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة و و سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة و خالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

ويتكون المنتخب الوطني من 15 لاعب هم كل من محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد فى حراسة المرمى، و خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن

الهجوم : حسني امبارك، عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف اسماعيل إبراهيم