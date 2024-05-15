جرحى جراء هجوم رجل مسلح بالسكيـ ن في سويسرا

أصاب رجل مسلح بسكين عدة أشخاص في شوارع مدينة زوفينجن الواقعة شمال سويسرا، في وقت سابق اليوم. حيث اعتقلت الشرطة المهاجم لكنها لم تكشف عن عدد الضحايا أو أي تفاصيل عن المهاجم.

وفقا لوكالة نوفا، كان الرجل قد هاجم في البداية أحد المارة في محطة السكة الحديد في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة في كانتون آرغاو، على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب زيورخ.

قالت الشرطة في بيان لها إنه بعد ذلك أصاب عدة أشخاص بشكل عشوائي على ما يبدو قبل دخول المنزل.

قالت الشرطة إنه بعد ساعتين من المفاوضات مع فريق متخصص، تم القبض على الرجل. وقالت الشرطة إن المشتبه به أصيب.