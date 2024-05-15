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رئيس التحرير
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حماس: تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء بمصر وقطر للوصول لوقف إطلاق النار|فيديو

إسماعيل هنية، رئيس
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود.

 

وقال إسماعيل هنية، إن الاحتلال الإسرائيلي رد على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار بالدخول إلى رفح الفلسطينية ومناطق شمال غزة، مؤكدًا أنه نتواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني.

 

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن إصرار الاحتلال على المضي قدمًا في عملية رفح الفلسطينية يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول، مؤكدًا أنه متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكافة مناطق قطاع غزة.

إسماعيل هنية حركة حماس مصر قطر إطلاق النار

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