متطرفون إسرائيليون يهاجمون شاحنة تجارية في الضفة ظنا أنها قافلة مساعدات لغزة

في حادثة مروعة، هاجم متطرفون إسرائيليون شاحنة تجارية في الضفة الغربية، معتقدين أنها قافلة مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة. أشعل الصهاينة النار في الطريق وأفرغوا محتويات الشاحنة على الرصيف، واعتدوا على السائق الفلسطيني، وتركوه مضرجًا بالدماء وملقى على الشارع.

بحسب مصدر أمني، قام نشطاء يمينيون، بناءً على رسائل لمنع وصول شاحنات المساعدات إلى غزة على طول الطريق 60، باعتراض السيارة التجارية. وقام هؤلاء النشطاء بإشعال النار في إطارات السيارات ورشق السائق بالحجارة، مما أدى في النهاية إلى نقله إلى المستشفى. وعلى مدار اليوم، تم تداول مكالمات حول حركة شاحنات المساعدات، مما أدى إلى تصاعد التوترات.

وأشار مصدر أمني آخر، إلى أنه يتم فحص شهادات تسليم الشاحنات، ما يعكس الفوضى والارتباك الذي يحيط بتحديد قوافل المساعدات.