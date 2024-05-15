هنية يعلق على انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن ثقته في انكسار العدوان واندحاره مهما طال الزمن.

وقال هنية في كلمة له : "نبرق بالتحية للأسرى في سجون الاحتلال.. وأقول لهم إن فجر الحرية آت وإن طوفان الأسرى سيحقق لكم الحرية.

وأتم : “نثمن عالياً كل المواقف التي تساند شعبنا وتدعم حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي وقف العدوان على غزة، ونخص هنا القرارات التي اتخذتها تركيا بوقف الحركة التجارية مع دولة الاحتلال والانضمام إلى الدعوى المقدمة إلى محكمة لاهاي الدولية، وكذلك موقف مصر وليبيا بالانضمام أيضاً إلى هذه الدعوى”.