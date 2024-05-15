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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خطة النواب : فوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز حصاد عمل جاد

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، يعتبر فوزا لنا جميعا حيث استطاعت مجموعة المتحدة الإعلامية ان تحافظ على الأصالة وتواكب المعاصرة بمزيج فريد من الأخبار والمتابعات والدراما المتميزة.

وأضاف سالم أن قناة القاهرة الإخبارية رغم حداثة عمرها في الوسط الإعلامي الا انها استطاعت ان تحظى بثقة المشاهد المصري والعربي من خلال تبنيها سياسية الحياد والموضوعية والمصداقية  في نقل الأحداث والأخبار.

وأشار وكيل خطة النواب أن هذه الجائزة ليست تقديرًا فحسب بل حصاد لعمل وجهد استمروا منذ ظهور القناة للنور حتي الآن.

مشيرا إلى أهمية دور الإعلام في توضيح الصورة وكشف الحقائق للمواطن وللعالم وهذا ما فعلته القاهرة الإخبارية من خلال متابعتها لكل الأحداث العالمية والإقليمية خاصة الاعتداء الصهيوني الغاشم علي أهل غزة.

وتمنى وكيل لجنة الخطة والموازنة  للشركة المتحدة  وقياداتها المتميزة و لقناة القاهرة الإخبارية بقيادة الإعلامي الماهر احمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة مزيد من التوفيق و النجاحات المتتالية و الاستمرار في الحفاظ على تقاليد المهنة رغم التحديات  والصعوبات التي تواجهها.

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