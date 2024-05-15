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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ريال مدريد مدربًا في يورو 2024

صدى البلد

في واقعة غريبة حصل أحد نجوم ريال مدريد على فرصة ليصبح مدربا في الجهاز الفني لمنتخب بلاده خلال يورو 2024.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، عرض رالف رانجنيك، مدرب النمسا، على ألابا، أن يكون جزءا من جهازه الفني خلال اليورو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى ألابا على الأغلب سيوافق على الاقتراح، لأنه شعر بسعادة وامتنان للفرصة التي أتاحها له رانجنيك.

ويعاني النمساوي دافيد ألابا من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وبالتالي لن يلحق بأي مباراة مع الميرنجي خلال الموسم الحالي، كما أنه لن يشارك مع منتخب بلاده في اليورو.

ومن المفترض أن يعود ألابا إلى الملاعب في بداية الموسم الجديد مع ريال مدريد 2024-25، على الرغم من أن مكانه في التشكيل الأساسي ليس مؤكدا، بسبب تألق أنطونيو روديجر، واقتراب إيدير ميليتاو من الجاهزية الكاملة عقب التعافي من الإصابة.

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