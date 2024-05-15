الاتحاد : قمة المنامة فرصة لتوحيد الجهود العربية في مواجهة الاحتلال

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن القمة العربية تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث يعاني الأشقاء الفلسطينيين من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفح الفلسطينية، بما يمثل تحولا في مسار القضية الفلسطينية التي أصبحت تواجه المصير بينما يظل شعبها صامدا متمسكا بحقوقه الشرعية والتاريخية التي أقرها المقررات الدولية.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن القمة العربية فرصة لتوحيد كلمة الدولة العربية وتضافر جهودها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك موقف موحد وحازم تجاه التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ومواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدرك مدى تكاتف الدولة العربية في مواجهة الانتهاكات التي يقوم بها، مشيرًا إلى ضرورة أن يواجه التصعيد بتصعيد مماثل، خاصة بعدما قامت مصر بالاعلان عن عزمها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي باتهام حكومة نتنياهو بارتكاب جريمة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى ضرورة أن تنضم الدول العربية للتصعيد ضد إسرائيل.

ونوه المستشار رضا صقر بأن الصراع العربي الإسرائيلي يعود الآن إلى الواجهة، في ظل المخطط الإسرائيلي الذي تكثف حكومة نتنياهو المتطرفة مساعيها لتحقيقه، مؤكدا على ضرورة توحد رؤى الدول العربية لمواجهة تلك المخططات الصهيونية.