الخطيب برفقة لاعبي الأهلي في الطائرة المتجهة إلى تونس .. صور

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن وجود الخطيب داخل الطائرة قبل سفر بعثة الأهلي إلي تونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشارك مجدي عبد الغني لقطات من داخل الطائرة وكتب :"الخطيب رفقة لاعبي الأهلي من داخل الطائرة قبل لحظات من السفر إلى تونس ".

قائمة الأهلي لمواجهه الترجي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، أنتوني موديست".