عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن حالة الطوارئ وسط أعمال شغب دامية في كاليدونيا

صدى البلد

اندلعت أعمال شغب دامية في كاليدونيا الجديدة، وهي منطقة تقع في جنوب المحيط الهادئ، في أعقاب التغييرات التي أدخلها المشرعون الفرنسيون على نظام التصويت فيها. وأدت الاضطرابات، التي اتسمت بإطلاق النار والحرق والنهب، إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، من بينهم 54 من رجال الشرطة والدرك.

وفقا لصنداي تايمز، ينبع العنف من قرار فرنسا بتوسيع حقوق التصويت في الانتخابات المحلية للمواطنين الفرنسيين الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة لمدة عشر سنوات على الأقل. ومن شأن هذه الخطوة، المدعومة بأغلبية 351 صوتًا مقابل 153 في البرلمان الفرنسي، أن تزيد بشكل كبير من الدور الانتخابي من خلال إضافة ما يصل إلى 25 ألف شخص في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 270 ألف نسمة.

يرى أنصار الاستقلال في كاليدونيا الجديدة، ومعظمهم من سكان الكاناك الأصليين، أن هذا التغيير هو محاولة لتهميشهم وتقليص قوتهم السياسية. وترى حركة الاستقلال، التي واجهت الرفض في ثلاثة استفتاءات منذ عام 2018، أن تغيير نظام التصويت يمثل انتكاسة لقضيتها.

ووصف لويس لو فرانك، المفوض السامي الفرنسي في نوميا، الاضطرابات بأنها "تمردية"، مشددًا على الحاجة الملحة لوقف العنف المتصاعد. وأصدر الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس كاليدونيا الجديدة مابو نداءات للهدوء وسط الفوضى.

يتميز تاريخ كاليدونيا الجديدة، التي استعمرتها فرنسا عام 1853، بالتوترات بين المستوطنين الفرنسيين الأوروبيين وشعب الكاناك الأصلي. ومع تشابك المصالح الاقتصادية والاعتبارات الجيوسياسية والنضال من أجل الاستقلال، يظل الوضع في كاليدونيا الجديدة متقلبا وهي تتصارع مع تراثها الاستعماري المعقد ومساره المستقبلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

جروبات الغش: امتحانات الإعدادية معانا وهنسربها الفجر .. والتعليم تحذّر

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هنية يعلق على انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد.. اضطراب الملاحة البحرية على هذه المناطق اليوم

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

تأجيل محاكمة المتهمين في حريق إستوديو الأهرام لـ 26 يونيو

الكويت.. القبض على نائب سابق تجاوز في صلاحيات الأمير

أول رد من رابطة الدوري الإنجليزي على اقتراح إلغاء الـ VAR


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أسباب تجعلك تتناول "فلفل أخضر" كل يوم

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة شيري في السوق المصرية

سعره صادم .. فستان يسرا بمهرجان كان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

موقف 4 لاعبين غامض.. «كولر» حسم قائمة الأهلي ضد الترجي.. ونجم الفريق صداع في رأس المدرب

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-