تامر أمين: هذا اليوم ندفع ثمنه حتى الآن ونحاول مسحه من الخريطة

قال الإعلامي تامر أمين إن اليوم يوافق يوم نكبة، وهو تاريخ يدمي القلوب، موضحا أن 15 مايو هو يوم نكبة فلسطين عام 1948.



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" أن هذه اليوم سرقت فيه فلسطين، حيث أعلن فيه قيام الكيانالصهيوني المحتل المغتصب العنصري المسمى بدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا اليوم ندفع ثمنه حتى الآن، ونحاول مسحه من الخريطة.

وتابع: "أشقائنا في غزة ورفح والضفة الغربية وبكل المدن والأراضي الفلسطينية يجاهدون من أجل العودة إلى أراضيهم وحريتهم وتقريرمصيرهم بأيديهم"، منوها بأنه منذ ذلك اليوم والاحتلال يتوسع في أراضي فلسطين ويرتكب المذابح والمجازر في حق الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن هذا اليوم درس وعبرة للأجيال الجديدة ليعرفوا تاريخ فلسطين، موضحا أننا يجب نحكي لأولادنا عن هذا اليوم الذي يمثل أكبرسرقة في التاريخ ومستمرة حتى الأن، معلقا: "الحرامي باين والمتسترين عليه بردوا باينين في العالم الغربي.. وولادنا دورهم يرجعوا الحقلأصحابه".