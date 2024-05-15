الأعلى للإعلام يهنئ "القاهرة الإخبارية" على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي

قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالص التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني، ويتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز التي ستعقد على هامش أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها في مملكة البحرين خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.

التقرير الفائز بالجائزة" الولد والعصفور" يتناول قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر في تقرير عن الفوز بالجائزة أن القاهرة الإخبارية التي انطلقت في 31 أكتوبر 2022 استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة، اعتمدت شعار الدقة والمصداقية والموضوعية والمصادر الموثقة وشهود العيان في نقل كافة الأحداث.

واكتسبت القاهرة الإخبارية قوتها من اعتمادها على نخبة من أبرز الإعلاميين مصرياً وعربياً ودولياً، بجانب كوكبة من شباب الإعلاميين الذين جرى تدريبهم وإعدادهم وفقاً لأحدث النظم في العالم.

وتلتزم القاهرة الإخبارية إعلامياً بثوابت السياسة المصرية وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى واحترام الدول والشعوب وإعلاء شأن المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية، والالتزام بالحقائق الموضوعية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

الصوت الإعلامي المؤثر في الداخل والخارج

وتمثل القاهرة الإخبارية الصوت الإعلامي المؤثر في الداخل والخارج عبر شبكة مراسليها في جميع أنحاء العالم، وتعتمد أحدث التقنيات الحديثة في مجال نقل وصناعة المحتوى الإعلامي بشكل احترافي والاعتماد على كفاءات في مختلف مجالات الإدارة والإعداد والتحليل والتصوير والتنفيذ والإخراج.

وتعد القاهرة الإخبارية أحد أهم ركائز وأدوات القوة الناعمة والذكية للدولة المصرية، وتقديم صورة ذهنية حقيقية عن الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، وتعكس تفاعل وتأثير النظام السياسى والدبلوماسى المصرى فى مختلف القضايا والأحداث فى محيطه العربى والإفريقى والإقليمى والدولى والعلاقات الاستراتيجية المصرية الفاعلة مع مختلف دول العالم في إطار مبدأ التوازن والحفاظ على المصالح الاستراتيجية المتبادلة".