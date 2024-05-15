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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجزتهم منظمات غير شرعية.. بيان مهم للسفارة المغربية في ميانمار

ارشيفي
ارشيفي

  
أعلنت سفارة المغرب ببانكوك متابعتها عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، مؤكدة تكثيف المساعي لتقديم المساعدة لهم.

وبدوره أشار سفير المغرب بتايلاند، عبد الرحيم الرحالي، في بيان له، أن عددا من المواطنين المغاربة تم احتجازهم من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع تايلاند.

وبين أن هؤلاء المواطنين يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية.

وحسب رواية الأسر والناجين فقد وجد الضحايا أنفسهم في هذه الوضعية بعدما تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية، يزعم أنها في مجال التجارة الإلكترونية، بأجور مرتفعة وظروف عمل جذابة.

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