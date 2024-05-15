يوم كارثي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. تفجير منزل مفخخ به 20 جنديًا في جباليا

أفادت تقارير أن جنود الاحتلال فجّروا مبنى مفخخًا في جباليا شمال شرق غزة، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم.

أصبح الوضع في غزة مأساوياً بالنسبة للجيش الإسرائيلي اليوم، مع ظهور تقارير عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف جنوده. في جباليا شمال شرق غزة، انفجرت عبوات داخل مبنى مفخخ كان بداخله جنود إسرائيليين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وتحديداً، دخلت مجموعة مكونة من 20 جندياً إلى منزل مفخخ على أطراف المعسكر، ليتم تفجير المبنى بأكمله، مما أدي لمقتل سبعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الانفجار، بينما أصيب 13 آخرون بجراح.

وأشارت التقارير الفلسطينية أيضًا إلى أن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي هبطت شرق جباليا لإجلاء الجنود المصابين، مما يؤكد خطورة الوضع. وفي وقت لاحق، تم نشر خمس مروحيات لإجلاء القتلى والجرحى من جنود الجيش الإسرائيلي من جباليا، شمال مدينة غزة.

ومن المهم الإشارة إلى أن المنطقتين الوحيدتين في غزة اللتين تشهدان حاليًا عمليات برية للجيش الإسرائيلي هما جباليا في الشمال ورفح في الجنوب. ويسلط هذا التصعيد في أعمال العنف الضوء على حدة الصراع المستمر والتكلفة البشرية الباهظة التي يتحملها الجانبان.