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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من غيرك كرة القدم ملهاش لازمة| ناقد يثير السوشيال ميديا بشأن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الناقد الرياضي أسامة حسن علي أداء نجم ليفربول محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسن :"احسن لاعب في العالم والله العظيم الواحد لم بشوفك بقول الحمد لله انك مصري ومن غيرك ولا لينا لازمه في كرة القدم".

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب في مصر تضم جميع الأنشطة سواء فنية أو ثقافية أو اجتماعية ولا يقتصر الأمر على الرياضة فقط. 

ونوّه وزير الشباب والرياضة خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم لديه امتحان قوي ما بين خوض التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم الإفريقية 2025

وتابع وزير الرياضة، أن الوزارة تقوم بتوفير كل شيء للمنتخبات الوطنية لكرة القدم ونتابع بشكل دوري مع اتحاد الكرة.

ونفى وزير الرياضة ما يثار بشأن وجود أزمات متعلقة باللاعب محمد صلاح موضحًا أنه فخر لكل المصريين وسيتواجد بشكل طبيعي في معسكر المنتخب المقبل ، ووجوده يغير شكل المنتخب.

وأكد صبحي: "لا ندير الأندية أو الاتحادات في مصر ولكن نتدخل فقط لحل الأزمات وحفظ الاستقرار".

وبعث وزير الرياضة رسالة للجميع مؤكدًا أن مصلحة كل المنتخبات الوطنية في المقام الأول دائمًا.

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