«الأعلى للشئون الإسلامية»: منهج أئمة وواعظات الأوقاف يقوم على بناء الوعي الديني والوطني الرشيد

قال الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزارة الأوقاف المصرية ترقى بأئمتها وعلمائها أصحاب الفكر الوسطي المستنير، وهي كذلك تدعمهم بالبرامج الثقافية والفكرية اللازمة لمواكبة كل جديد من متطلبات العصر الحديث.



وخلال انطلاق فعاليات معسكر (أبو بكر الصديق) التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية.



وأوضح عزت أن منهج أئمة وواعظات الأوقاف يقوم على بناء الوعي الديني والوطني الرشيد، وذلك تطبيقا لرسالة الإسلام السمحة واتسامه بالوسطية والاعتدال، حيث يقول الله (عز وجل): "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"، مضيفًا أن الأئمة والواعظات لابد أن يكونوا أصحاب فكر مستنير يعي متطلبات العصر الراهن وأهمية المسئولية الدينة والوطنية المنوطة بهم.



من جانبه، قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن البرنامج يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأنشطة دعوية، ومقارئ قرآنية، وأمسيات ابتهالية متعددة .



وأكد عبدالرازق أن الدعاة إلى الله (عز وجل) أصحاب رسالة عظيمة ومشرفة، حيث إنهم هداة لأبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وعلى قدر هذه المكانة يقع على عاتقهم مسئولية حسن التبليغ عن الله (سبحانه وتعالى) ورسوله (صلى الله عليه وسلم).



وأشار إلى أن الأئمة عليهم أن يكونوا قدوة حسنة قولا وعملا، وبذلك يتحقق فيهم قول الله عز وجل: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، مضيفًا أن من تمام أداء الرسالة أن يتقوم الداعية بالعلوم الشرعية والثقافية المناسبة، وأن يخاطب الناس على قدر معارفهم، ملتزما في خطابه بالحكمة والموعظة الحسنة.