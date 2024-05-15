ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائي بطولة "بارما" المفتوحة للتنس

صعدت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، إلى الدور ربع النهائي ببطولة بارما الإيطالية المفتوحة، ذات 125 نقطة.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 80 عالميا، على السويسرية سوسان بانديتشى، المصنفة رقم 371 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 في مباراة الدور الثاني "16” التي أقيمت اليوم الأربعاء واستغرقت ساعة و36 دقيقة.



وتواجه شريف في الدور المقبل الروسية كاميلا راخيموفا، المصنفة رقم 98 عالميا.

وكانت البطلة المصرية تغلبت في الدور الأول "32” على الإيطالية مارتينا كولميجنا، المصنفة رقم 395 عالميا ، بمجموعتين بواقع 6-2 و7-5.

وتقام البطولة بإيطاليا خلال الفترة من 13 وحتى 18 مايو الجاري.

كانت ميار شريف قد توجت بلقب البطولة عام 2022.