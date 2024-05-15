أول رد من رابطة الدوري الإنجليزي على اقتراح إلغاء الـ VAR

قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالرد على اقتراح إلغاء تقنية الفيديو، بداية من الموسم المقبل بالبريميرليج.

وأفادت تقارير صحفية أنه من المقرر أن تجري أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تصويتا في اجتماعها العام السنوي، الشهر المقبل، على اقتراح قدمه نادي وولفرهامبتون بإلغاء تقنية الفيديو المساعد، اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تصريح أبرزته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "يمكن للبريميرليج أن تؤكد أنها ستسهل إجراء مناقشات بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد مع الأندية في الاجتماع العام السنوي المقرر له الشهر المقبل".

وأضاف: "يحق للأندية تقديم مقترحات في الاجتماعات، ونحن ندرك المخاوف والقضايا المتعلقة باستخدام تقنية الفيديو".

واختتم: "ورغم ذلك تدعم الرابطة بشكل كامل استخدام تقنية الفار، وتظل ملتزمة، جنبا إلى جنب مع لجنة الحكام، بإجراء تحسينات مستمرة على النظام لصالح اللعبة والمشجعين".