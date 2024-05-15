الكويت.. القبض على نائب سابق تجاوز في صلاحيات الأمير



علمت القبس أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار النائب السابق أنور الفكر، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى ندوته الإنتخابية والتي تتضمن التعدي على صلاحيات الامير.



وكان أمير الكويت الأمير الشيخ مشعل الاحمد اكد اختيار رئيس الحكومة حق دستوري خالص لرئيس الدولة مشيرا إلى ان بعض النواب حاول فرض شروط للدخول في الحكومة.

جاء ذلك بعد قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة.

وقال أمير الكويت في خطابه : لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديموقراطية لتحطيم الدولة.

وتابع : هناك إساءة بالغة في استخدام الوسائل الدستورية وأسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع عادات أهل الكويت الطيبين الأصليين.

وأتم : قاعة عبدالله السالم أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب