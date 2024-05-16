نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
خالي بالك| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي
هل تعلمين أن النساء غالباً ما يختارن ارتداء الكعب العالي خلال موسم الأعياد للمناسبات الاجتماعية؟ ومع ذلك، من المهم توخي الحذر لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم الراحة في الكاحل والظهر.
في عيد ميلادها الـ 41| إطلالات أثارت الجدل لـ نانسي عجرم
يصادف اليوم 16 مايو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والتي أتمت عامها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها الأربعون عاما ولازالت تحافظ على أناقتها ورشاقتها.
سلمى أبو ضيف تثير الجدل بسبب سعر إطلالتها في معكم منى الشاذلي| تفاصيل
تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة سلمى أبو ضيف، وذلك خلال إستضافتها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.
ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد
شاركت الفنانة روبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو خلال إحيائها حفلا غنائيا الأيام الماضية.