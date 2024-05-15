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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في حريق إستوديو الأهرام لـ 26 يونيو

صدى البلد



قررت محكمة جنح العمرانية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق إستوديو الأهرام لجلسة ٢٦ يونيو المقبل للاطلاع. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ماهر.م مخلي سبيله ومحمد.م "اخلي سبيله" ومحمد فوزي "اخلي سبيله" ومحمد جمال "اخلي سبيله"، أنهم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٦ بدائرة قسم العمرانية - محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من / ۱ - محمد سيد  ٢ - علي السيد - سمير عبد العال - عبد الرحمن -٦- محمد عصام  - محمد عصام محمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

 

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وتضمن أمر الإحالة ،أن المتهمين الأول والثاني، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الاهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين - العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهما وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء والتي أدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فادى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق ، كما تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم الثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب علي الحريق المصوف بالإتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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