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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة البحرين: وقف إطلاق النار في السودان وحل النزاعات الإقليمية تهيمن على القرارات

صدى البلد

حدد إعلان قمة البحرين مجموعة شاملة من الأولويات التي تهدف إلى معالجة القضايا الملحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الأمور الأساسية في هذا الإعلان الدعوة الحازمة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان، إلى جانب نداء قوي لمنع التدخل الخارجي في شؤون البلاد.  

علاوة على ذلك، يؤكد الإعلان على ضرورة حل الأزمة السورية بطريقة تحافظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. ومع مواجهة سوريا لصراع طويل الأمد وتحديات إنسانية، فإن تأكيد الإعلان على التوصل إلى حل مستدام يشير إلى الالتزام بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي اليمن، يقدم مشروع إعلان البحرين الدعم للمجلس القيادي الرئاسي اليمني في جهوده الرامية إلى تسهيل المصالحة الوطنية بين كافة شرائح الشعب اليمني. ويعكس هذا التأييد التزاماً أوسع بتعزيز الوحدة والاستقرار في اليمن، وسط الأزمات السياسية والإنسانية المستمرة.

وبالمثل، يعبر الإعلان عن الدعم الكامل للدولة الليبية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها. علاوة على ذلك، يدعو القرار إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مما يؤكد الحاجة إلى سيادة وطنية حقيقية وتقرير المصير.

وفي لبنان، يحث مشروع إعلان البحرين جميع الفصائل اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. وتأتي هذه الدعوة في منعطف حرج بالنسبة للبنان، حيث تواجه البلاد مأزقا سياسيا وتحديات اقتصادية.

 

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