إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية باتجاه البقاع في العمق اللبناني.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية: "سُمع دوي الانفجارات في مناطق شمالية وعكارية عدة"، مضيفة أن "القصف طال معسكرًا تدريبيًا يعود لحزب الله في محلّة النبي سريج، كان الحزب قد أخلاه منذ مدّة، ولم تنتج إصابات عن الغارة وفق المعلومات الأولية".

وقبل ساعات، أعلن حزب الله شنّ "هجوم جوي بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءاً من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة".