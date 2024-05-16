أسامة شعث: النكبة مستمرة ويواجهها الشعب الفلسطيني بكل صمود وتحد

أسامة شعث: النكبة مستمرة ويواجها الشعب الفلسطيني بكل صمود وتحدي

قال الدكتور أسامة شعث استاذ العلاقات الدولية، مازالت الأراضي الفلسطينية تواجه النكبة بكل شموخ وتحدي من قبل قوات الاحتلال ولكن وصلنا إلى مرحلة صعبة وقاسية تمر بها فلسطينهي آخر فصول هذه النكبات وأصعبها وأكثرها قسوة أملين ان تنتهي هذه الغمة ويحل السلام والآمن والاستقرار.

وأوضح الدكتور أسامة شعث، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن نتائج نكبة فلسطين نتجعنها احتلال 68%

ولم يتبقي من فلسطين الا الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، لافتا إلى أنه تم أسر حوالي مليون مواطن فلسطيني منذ النكبة.

وأشار الدكتور اسامة شعث، إلى أن 22% من شباب فلسطين تعرضوا ما بين إصابات في الاقدام والايدي ومع ذلك الشعب صامد ويناضلفي مواجهة جرائم الاحتلال الاسرائيلي.