اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس اليوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٤ الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبري برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق حسن – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة ثناء النوبي – القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.



تأتي أهمية الملتقي التوظيفي السنوي في نسخته الحالية بكلية الزراعة جامعة عين شمس نظرا لما يتيحه من توفير لفرص العمل وتطوير لمهارات الشباب، وتنفيذاً لرؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي .

برعاية وتمثيل العديد من الوزارات

الملتقي في نسخته الحالية برعاية وتمثيل العديد من الوزارات منها وزارة التضامن الأجتماعي وزارة الشباب والرياضة وزارة العمل والمراكز البحثية وهم المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء و الشركات الكبري والاستثمارية دعمنا للطلاب في اتاحة العديد من الفرص للتوظيف والتدريب للأعداد والتأهيل لسوق العمل ويقوم علي تنسيق وتنظيم فعاليات الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس و الدكتور نجلاء محمد عبيد- مدير البرامج الجديدة بالكلية الدكتور دينا احمد - باحث بمركز بحوث الصحراء الدكتور هبة نورالدين محمد- منسق الأنشطة الطلابية الدكتور سماح هاشم - منسق مشروع التخرج ونبيل نصر - مدير إدارة التوظيف بكلية الزراعة جامعة عين شمس .

