تشغيل المستشفيات الحكومية.. برلماني: القطاع الخاص له دور كبير في التنمية

أكد محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.

وقال محمد صلاح البدري في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" مش شرط تقوم الدولة بإدارة كل خدمة يتم تقديمها للمواطن في الدولة ".

وأضاف محمد صلاح البدي:" من الضروري إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية ".

وتابع محمد صلاح البدري :" مازال هناك مشروع قانون لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المتشفيات الحكومية ".

واكمل محمد صلاح البدري:" مشروع القانون في طور المناقشة بمجلس النواب “، مضيفا:” القطاع الخاص له دور كبير في إحداث التنمية".