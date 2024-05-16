تفاصيل واقعة تعذيب فتاة سودانية لأشقائها الـ5 بعين شمس

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة إقدام فتاة سودانية، بحرق جسد أشقائها بسكين بعد تسخينه، وإصابتهم بحروق متفرقة بجسد الخمسة في منطقة عين شمس بالقاهرة اعتقادًا منها بتأديبهم.

البداية..



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من مستشفى الدمرداش بوصول 5 أشقاء سودانيين أعمارهم 9 و10 و14 سنة وتوأم عمرهما 12 عامًا، يقيمون بمنطقة عين شمس، ومصابين بحروق شديدة بمنطقة المؤخرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن المجني عليهم جميعًا أشقاء، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهم (17 عامًا)، تم إلقاء القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الجريمة بقصد تأديبهم، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطِرت النيابة العامة للتحقيق.