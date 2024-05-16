عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء.. مفاجأة

صدى البلد

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

 

 


نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن واقعة تعذيب فتاة سودانية لأشقائها الـ5 بعين شمس

رماها من فوق البيت|تفاصيل مثيرة في براءة المتهم بقتل زوجته بكرداسة

مش اختصاصي| أقوال رئيس إطفاء قطاع أمن الجيزة بواقعة حريق إستوديو الأهرام

عدم مراعاة الأصول المهنية| ننشر أمر إحالة المتهمين في حريق استديو الأهرام

أحد المتضررين من حريق ستوديو الأهرام: سبيكة ذهبية ضاعت مني

كاتر ومخدرات.. سائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع بالطب الشرعي

لقيت نار ماسكة في الحارة الخشبية| مفاجأة بأقوال مدير عام إستوديو الأهرام

كاميرا تكشف الحقيقة|سائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الندوة التوعوية "مخاطر الفساد وآليات مكافحته"

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء.. مفاجأة

إعلامي: وزير الرياضة استفسر عمن يتحمل تكاليف سفر علام والكومي إلى تايلاند

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

ارتفاع أسعار النفط بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية‎


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

خالي بالك| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بسبب سعر إطلالتها في معكم منى الشاذلي|تفاصيل

BYD تطلق سيارة "القرش" الجديدة| سعرها وأهم مواصفاتها

فيديو

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-