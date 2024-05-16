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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع..أبو العينين يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


فتاة التجمع..محامي سائق أوبر: لو ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لموكلي سأتنحى عن القضية
كشف محمد سمير الخولي محامي سائق أوبر المتهم في قضية فتاة التجمع، تفاصيل وسير التحقيقات.


رئاسة الجمهورية: مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتنسيق مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بغزة
أكد متحدث رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي، أن النظام الدولي يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتعاون والتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غـزة وإنفاذ الهدنة وتبادل المحتجزين والرهائن وإدخال المساعدات الكافية.


وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع.. فيديو
كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع.


رئاسة الجمهورية: مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتنسيق مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بغزة
أكد متحدث رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي، أن النظام الدولي يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتعاون والتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غـزة وإنفاذ الهدنة وتبادل المحتجزين والرهائن وإدخال المساعدات الكافية.


الرئيس السيسي يفوز بجائزة «بطل السلام» في الاحتفالية العالمية بالبرتغال | شاهد
استعرض برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي “أحمد موسى”،  لحظة تكريم الرئيس السيسي في الاحتفالية العالمية بالبرتغال وحصوله على بطل السلام.

أبو العينين يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


أحمد موسى: دول العالم تمنح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024
صرح الإعلامي أحمد موسي في تغطية خاصة للاحتفالية العالمية بالبرتغال لتكريم الرئيس السيسي، بأنه قد تم الإعلان عن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة بطل السلام من قبل دول العالم وقد تم الإعلان عنها في  أبريل الماضي من برلمان البحر المتوسط.


تخفيض 25% من الإجمالي | قرار حكومي يسعد المصريين .. فيديو
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

 

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