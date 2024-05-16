عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الشربيني: ما تتعرض له فلسطين مشروع مخطط له من قبل عام 1948

أحمد الشربيني: ما تتعرض له فلسطين مشروع مخطط له من قبل عام 1948

د. أحمد الشربيني
د. أحمد الشربيني

أكد الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث, أن الصهاينة في فلسطين كانوا مدعومين من قبل قوى كبرى وفكرة بيع الأرض وتفريط الفلسطينيين في أراضيهم من الأكاذيب التي يحاول البعض بها تشويه تاريخ العرب والفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني تعرض لضغوط كبيرة طوال هذه الفترات.

 

وأوضح أحمد الشربيني، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن ما تتعرض له فلسطين مشروع مخطط له من قبل عام 1948 منذ وعد بلفور، ومؤتمر بازل، والضغوط التي كانت تمارس من بريطانيا لإعادة التركيبة السكانية والتهجير المنظم لفلسطين والعناصر التي كانت تهجر بشكل معين ومنتقى.

 

وتابع: "الحالة الفلسطينية مختلفة في استعادة أراضيها لأننا أمام حركة صهيونية مدعومة من الدول الكبرى ووقفهم بجانب اسرائيل ترىأنها ترد جميل لهذه الحركة الصهيونية وهي انتهزت الفرص منذ أن كانت فكرة، وهذا الدعم الأوروبي لأن تاريخ اليهود في أوروبا كله صراع ويريدون التخلص من هذه المجموعات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يبدأ بنقل الرصيف البحري إلى ساحل غزة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

مش قادرة أصرف عليه.. لغز العثور على رضيع أبو النمرس.. صور

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى سن الزواج لإثبات صحة العقود

تحذير عاجل من الأرصاد.. اضطراب الملاحة البحرية على هذه المناطق اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 41| إطلالات أثارت الجدل لـ نانسي عجرم

طريقة عمل ميني الكوردن بلو بمذاق لا يقاوم

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-