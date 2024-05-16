أحمد الشربيني: ما تتعرض له فلسطين مشروع مخطط له من قبل عام 1948

أكد الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث, أن الصهاينة في فلسطين كانوا مدعومين من قبل قوى كبرى وفكرة بيع الأرض وتفريط الفلسطينيين في أراضيهم من الأكاذيب التي يحاول البعض بها تشويه تاريخ العرب والفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني تعرض لضغوط كبيرة طوال هذه الفترات.

وأوضح أحمد الشربيني، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن ما تتعرض له فلسطين مشروع مخطط له من قبل عام 1948 منذ وعد بلفور، ومؤتمر بازل، والضغوط التي كانت تمارس من بريطانيا لإعادة التركيبة السكانية والتهجير المنظم لفلسطين والعناصر التي كانت تهجر بشكل معين ومنتقى.

وتابع: "الحالة الفلسطينية مختلفة في استعادة أراضيها لأننا أمام حركة صهيونية مدعومة من الدول الكبرى ووقفهم بجانب اسرائيل ترىأنها ترد جميل لهذه الحركة الصهيونية وهي انتهزت الفرص منذ أن كانت فكرة، وهذا الدعم الأوروبي لأن تاريخ اليهود في أوروبا كله صراع ويريدون التخلص من هذه المجموعات".