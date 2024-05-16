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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الندوة التوعوية "مخاطر الفساد وآليات مكافحته"

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تبنت جامعة عين شمس العديد من الممارسات الإيجابية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 لمكافحة الفساد من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية لمكافحته لتعزيز مبدأ الشفافية ، وانطلاقاً من سعى جامعة عين شمس إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد، وفى إطار جهود الدولة المصرية في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره.

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ندوة بعنوان "مخاطر الفساد وآليات مكافحته " وهي مبادرة توعوية لطلاب الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين من تنظيم قطاع شئون التعليم والطلاب و اسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

وحاضر بالندوة اللواء محمد أبو نعمة رئيس الاداره المركزيه للشئون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

أشار محمد ضياء إلى ضرورة أن يضيف الطلاب لخبراتهم مخزون ذهنى قوي عن مخاطر الفساد وتأثيره علي المجتمع واليات  مكافحة الفساد لما له من دور عظيم فى بناء عملهم ومستقبلهم .

وقال رئيس جامعة عين شمس إن مكافحة الفساد قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة ،حيث أن هناك كيانات ضخمة انهارات بسبب  عدم وجود حوكمة وانضباط مالى ، متمنياً أن  تثرى الندوة خبرة الطلاب فى الممارسات الحياتية وتثقل الوعى لدى الطلاب وتحفز لديهم الرغبة فى المكافحة والإبلاغ عن أى حالات فساد وشدد علي ضرورة العمل سويا من أجل بناء مستقبل أفضل.

وفى كلمته أعرب اللواء محمد أبو نعمة عن سعادته وفخره بتواجده بجامعه عين شمس واعتزازه بكونه  أحد خريجى   كليه الهندسة بالجامعة عام ١٩٩٩ وتقدم بالشكر لجميع الحضور فى هذا الصرح العلمى العظيم .

دليل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وأضاف أن المادة الأولى في دليل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي تم تفعيله  عام ٢٠١٤ تنص على  ان “ تلتزم الدولة بمكافحة الفساد”، واكد  أن كل فرد فى المجتمع مطالب بمكافحة الفساد لحماية مقدرات ونجاحات  وثروات وموارد الدولة.

وشرح  مفهوم مكافحة الفساد وهى ظاهرة سلوكية تعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق وترك الشبهات للتحلى بالأمانة والقيم الحميدة من خلال تفعيل منظومة من القيم تم بنائها  داخل المجتمع للحفاظ على ممتلكات الدولة واستئصال الفساد  بكل صوره ومكافحته.

لافتاً إلى اتباع الدولة عده توجهات لقياس مؤشر رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إلكترونياً والتى يبلغ عددها ١١ خدمة  تقدمها الدولة ؛ وذلك  لتقييم رأى المواطن فى ٢٧  محافظة ؛ لتحديد الأولويات والاهتمامات وتلافى السلبيات وتقديم استقصاء رأى لمتلقى الخدمة من تكلفة وإجراءات ووقت وجهد بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التى تواجههم اثناء الاستفادة من الخدمة وقد تم وضع مؤشر لقياس تقييم الفساد لدى المواطنين  وخاصة فى مرحلة الشباب لاحتكاكه ف المجتمع بقطاعات مختلفة.

هذا بالإضافة إلى  وجود آليات وبرامج يتم تنفيذها لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنها دورة الحوكمة ومكافحة الفساد  وتنفيذ برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي ، حيث أُنشأت هيئة الرقابة الإدارية لحماية المال العام والوظيفة العامة حتى لو تعرضت لتعدٍ من هيئات خاصة أو مواطنين.

و تناولت الندوة توضيح للموقع الإلكترونى للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية والتى تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات والإشارة لآليات التعامل معها وامكانية الاستفادة من خدماتها .

واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن تساؤلاتهم ومناقشة آراؤهم.

و قام الدكتور رئيس جامعة عين شمس باهداء درع جامعة عين شمس للضيف الكريم.

جاءت الندوة بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة و أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و لفيف من عمداء وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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