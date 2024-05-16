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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان:تطبيق أسلوب تطابق الكردون مع الحيز العمرانى تباعاً بالمدن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن إنجاز المحافظة ونجاحها فى إقرار تعديل مساحة كردون بمدينة أسوان وزيادته من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان ، ليطابق الحيز العمرانى الجديد يعتبر نقلة هامة لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. 

وأشار المحافظ إلى مساهمة ذلك فى إنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى بعض المناطق الهامة التى كانت خارج الكردون القديم ، وتوطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تقع فى نطاق الكردون الجديد ، وليتم تباعاً تطبيق نفس الأسلوب والنموذج بباقى المدن . 

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الكردون

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

وقد شهد إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الموافقة على إعتماد الكردون الجديد لمدينة أسوان ، ليتم بذلك رفعه إلى مجلس الوزراء لإعتماده بشكل نهائى ، وتم أيضاً موافقة المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض رقم 9 بتقسيم مدخل الكرور بطريق السادات بمدينة أسوان لصالح مديرية الأوقاف بالمجان لإقامة مسجد مصعب بن عمير عليها بالجهود الذاتية. 

 

 

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