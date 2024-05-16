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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات عارمة تخلّف قتـ لى وخسائر كبيرة في إيران

صدى البلد

ضربت الفيضانات مدينة "مشهد" مركز محافظة "خراسان الرضوية" شمال شرق إيران، مخلّفة 7 وفيات و12 مفقوداً وخسائر فادحة.

وذكر حميد رضا كافياني الرئيس التنفيذي لعمليات الإنقاذ في "مشهد"، أن أعداد الوفيات والمفقودين قد ترتفع خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "ساحة الثورة كانت أهم نقطة عملياتية في حادثة السيول، وتتمركز الفرق هناك مع قوارب الإنقاذ ويقومون بالبحث عن المركبات المحاصرة".

بدوره، أعلن محسن دواري حاكم مدينة "مشهد"، توطين سكان القرى المحيطة ونقلهم إلى مناطق آمنة بعد تضرر منازلهم جراء الفيضانات، مؤكداً انهيار عدد من المنازل الريفية.

بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في "خراسان رضوي"، أن النظام الحالي سيجلب أمطارًا غزيرة مع الرعد والبرق، وتساقط البرد مصحوبًا برياح قوية وفيضانات وسيول وفيضانات حتى بداية الأسبوع المقبل.
 

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