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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: أتوقع فوز الزمالك بفارق هدفين على نهضة بركان

الزمالك
الزمالك

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ستكون هامة للغاية، وبمثابة العودة إلى المسار الصحيح، وتحقيق تاريخ جديد للاعبين الذين يريدون تحقيق لقب هام، ومكافأة الجماهير التي دعمت وساندت النادي على مدار الفترة الماضية.

وقال صلاح عبر برنامج بوكس تو بوكس: "دائمًا العلاقة وطيدة بين الأهلي والزمالك وقديمًا كان نجوم الناديين حريصين على دعم بعضهم، بل ويذهبون إلى المباريات، للدعم والمساندة، والروح كانت طيبة، وأشكر كل من يدعم الزمالك في هذه الفترة الصعبة، ومصر دائمًا هي رقم واحد، ونتمنى التربع على عرش القارة، في ظل الظروف الأخيرة".

وأضاف: "أقول للاعبي الزمالك انتم على موعد مع التاريخ يوم الأحد في استاد القاهرة الدولي، وسوف تساهمون في مساندة ومساعدة الإدارة الحالية لتحقيق المزيد من الانجازات".

وأكمل: "كل لاعبي الزمالك مطالبين بالقتال في ارض الملعب من أجل الظفر باللقب القاري، والابتعاد عن أي استفزازات في الملعب، وعليهم التركيز الشديد، خصوصا ان هدفي نهضة بركان بسبب التوتر الشديد في لقاء الذهاب".

وزاد: "لاعبو الزمالك عليهم اللعب بدون ضغوط أو خوف، معين الشعباني مدرب جيد ويعلم كل نقاط القوة والضعف في الزمالك، لكن هناك 11 راجل في الملعب مطالبين بالمكسب".

وأتم: "أتوقع انتصار الزمالك بفارق هدفين على نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية".

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